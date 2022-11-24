ВСУ обратились к жителям Беларуси, предупредив о подготовке РФ провокаций на территории страны

24 ноября, 12:57
Поделиться:
ВСУ записали срочное обращение к гражданам Беларуси (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

ВСУ записали срочное обращение к гражданам Беларуси (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Вооруженные силы Украины обратились к гражданам Беларуси, предупредив о подготовке Россией провокаций на территории страны. Украинские военные подчеркнули, что целью войск РФ может стать одна из АЭС в Беларуси.

В обращении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в Facebook, речь идет об объектах критической инфраструктуры, а также АЭС Островец.

В ВСУ напомнили, что Россия позволяет себе шантажировать весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий, захватывает электростанции, препятствует работе персонала с целью психологического воздействия и демонстрирует отключение систем безопасности Запорожской АЕС.

Видео дня

«Руководству РФ плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни белорусов и украинцев. Их методы не новы — террор, запугивания, операции под чужим знаменем. Все это используется с одной целью — любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной — кровью и ненавистью разделить наши народы», — отметили военные.

Читайте также:
В Генштабе ВСУ назвали направления, где РФ и Беларусь могут использовать общую группировку войск

Там подчеркнули, что Беларуси не нужна захватническая война РФ, а безопасность и будущее белорусов находится в их же руках.

В ВСУ призвали граждан Беларуси требовать от их руководства неукоснительного соблюдения статьи 18 Конституции страны. Согласно ей, Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государства.

«Ваше правительство уже частично нарушило Конституцию, позволив военную агрессию РФ против Украины с использованием вашей территории, инфраструктуры и ресурсов. Не позволяйте втягивать вас в войну еще больше», — отметили украинские военные.

Читайте также:

В Генштабе ВСУ посоветовали белорусам отслеживать появление незнакомых подозрительных людей и транспорта вблизи объектов критической инфраструктуры, а также сообщать о таких фактах. По возможности, необходимо информировать мировое сообщество всеми доступными способами.

В ВСУ также заявили, что не собираются проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Украина также надеется на сильный ответ белорусов на любые провокации.

«Украина, несмотря на обстрелы и наступления российской оккупационной армии с территории Беларуси, не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом. Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более, мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это официальная позиция Украины», — резюмировали украинские военные.

20 ноября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Беларуси ряд терактов — искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/441185234844427

В конце июня ГУР сообщало, что для втягивания Беларуси в войну Россия планировала подрыв жилых домов в Мозыре.

16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.

В конце октября руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что угрозы нового вторжения из Беларуси нет, но риск может очень быстро возрасти после освобождения от оккупантов Херсона.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по украинским городам ракетные удары.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Провокации Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X