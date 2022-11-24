ВСУ обратились к жителям Беларуси, предупредив о подготовке РФ провокаций на территории страны 24 ноября, 12:57 ВСУ записали срочное обращение к гражданам Беларуси (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Вооруженные силы Украины обратились к гражданам Беларуси, предупредив о подготовке Россией провокаций на территории страны. Украинские военные подчеркнули, что целью войск РФ может стать одна из АЭС в Беларуси.

В обращении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в Facebook, речь идет об объектах критической инфраструктуры, а также АЭС Островец.

В ВСУ напомнили, что Россия позволяет себе шантажировать весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий, захватывает электростанции, препятствует работе персонала с целью психологического воздействия и демонстрирует отключение систем безопасности Запорожской АЕС.

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«Руководству РФ плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни белорусов и украинцев. Их методы не новы — террор, запугивания, операции под чужим знаменем. Все это используется с одной целью — любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной — кровью и ненавистью разделить наши народы», — отметили военные.

Там подчеркнули, что Беларуси не нужна захватническая война РФ, а безопасность и будущее белорусов находится в их же руках.

В ВСУ призвали граждан Беларуси требовать от их руководства неукоснительного соблюдения статьи 18 Конституции страны. Согласно ей, Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государства.

«Ваше правительство уже частично нарушило Конституцию, позволив военную агрессию РФ против Украины с использованием вашей территории, инфраструктуры и ресурсов. Не позволяйте втягивать вас в войну еще больше», — отметили украинские военные.

В Генштабе ВСУ посоветовали белорусам отслеживать появление незнакомых подозрительных людей и транспорта вблизи объектов критической инфраструктуры, а также сообщать о таких фактах. По возможности, необходимо информировать мировое сообщество всеми доступными способами.

В ВСУ также заявили, что не собираются проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Украина также надеется на сильный ответ белорусов на любые провокации.

«Украина, несмотря на обстрелы и наступления российской оккупационной армии с территории Беларуси, не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом. Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более, мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это официальная позиция Украины», — резюмировали украинские военные.

20 ноября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Беларуси ряд терактов — искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры.

В конце июня ГУР сообщало, что для втягивания Беларуси в войну Россия планировала подрыв жилых домов в Мозыре.



16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.



В конце октября руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что угрозы нового вторжения из Беларуси нет, но риск может очень быстро возрасти после освобождения от оккупантов Херсона.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по украинским городам ракетные удары.