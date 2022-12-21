Российские наемники готовят провокации на белорусско-украинской границе — Центр национального сопротивления 21 декабря, 14:34 Россия разделила наемников на две группы и оснастила техникой (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

Российские наемники из группы ЧВК Лига, входящую в ЧВК Вагнера, готовят провокации на границе Украины и Беларуси, сообщили в созданном Силами спецопераций Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, наемники разделены на две группы по 80−90 человек, и они уже прибыли в район села Крупейки Гомельской области для выполнения задач.

Это происходит на фоне того, как в Беларуси ввели временно ограничение на въезд в приграничную зону.

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Отмечается также, что наемники оснащены легкобронированной техникой и грузовыми машинами. Группы также усилены инженерными подразделениями.

Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы под видом ВСУ.

«Речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия ГардСервис, где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области», — резюмировали в ЦНС.

О провокациях сообщается на фоне разговоров о рисках нового наступления РФ с территории Беларуси и желания диктатора Владимира Путина склонить Александра Лукашенко к открытому участию в войне против Украины.

19 декабря Путин впервые за последние три года прибыл в Минск на встречу с Лукашенко. Официально они обсуждали вопросы, касающиеся «союзного государства», в частности, энергетику и экономику. Белорусский диктатор заявил, что сейчас «фактически определяется будущее белорусского и российского народов».

После двухчасовых переговоров Лукашенко также сказал, что они с Путиным «обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений» и «дальше будет легче».

Переговоры двух диктаторов прошли на фоне предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что риски нового вторжения с территории Беларуси сохрнаяются.