Оккупанты готовят принудительную «мобилизацию» украинцев на захваченной части Запорожской области — мэр Мелитополя 28 ноября, 15:28 Российские оккупанты перестали выпускать мужчин призывного возраста с оккупированных территорий Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты готовятся провести полномасштабную принудительную «мобилизацию» на захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, последние два дня мужчин призывного возраста не выпускают через блокпост в Васильевке в сторону Запорожья.

Видео дня

«Рашисты полностью прекратили выпускать с оккупированной территории наших мужчин призывного возраста, у которых или нет военного билета, или есть военный билет и они являются пригодными. Они не выпускают тех людей, которых они могут мобилизовать», — отметил Федоров.

При этом он добавил, что оккупанты объясняют такое свое решение ложью о том, что украинцев якобы могут мобилизовать для участия в войне против войск РФ на территориях, подконтрольных Киеву.

По его словам, на захваченных территориях Запорожской области также пытаются завербовать заключенных в местных тюрьмах.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.



