Оккупанты готовят принудительную «мобилизацию» украинцев на захваченной части Запорожской области — мэр Мелитополя

28 ноября, 15:28
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Российские оккупанты перестали выпускать мужчин призывного возраста с оккупированных территорий Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты перестали выпускать мужчин призывного возраста с оккупированных территорий Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты готовятся провести полномасштабную принудительную «мобилизацию» на захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, последние два дня мужчин призывного возраста не выпускают через блокпост в Васильевке в сторону Запорожья.

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«Рашисты полностью прекратили выпускать с оккупированной территории наших мужчин призывного возраста, у которых или нет военного билета, или есть военный билет и они являются пригодными. Они не выпускают тех людей, которых они могут мобилизовать», — отметил Федоров.

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При этом он добавил, что оккупанты объясняют такое свое решение ложью о том, что украинцев якобы могут мобилизовать для участия в войне против войск РФ на территориях, подконтрольных Киеву.

По его словам, на захваченных территориях Запорожской области также пытаются завербовать заключенных в местных тюрьмах.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

https://www.youtube.com/watch?v=aZSlBt1SDOw

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мобилизация Запорожская область Война России против Украины

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