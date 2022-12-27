РФ готовит новую атаку на праздники, но это не обязательно массированный ракетный обстрел — ОК Юг 27 декабря, 11:26 В ОК Юг рассказали, что атака РФ может быть комбинированной (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия, вероятно, готовится к новой атаке на Украину на праздники, однако необязательно это будет массированный ракетный удар.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, признаки свидетельствуют о намерениях россиян нанести новую атаку по Украине именно в праздничные дни.

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«Во-первых, они действительно пытаются лишить нас света и светлых праздников — это понятно, это их такая террористическая тактика. Во-вторых, мы наблюдаем их определенную активность. Они долго не выводили ракетоносители в Черное море на боевое дежурство, пока там находятся три ракетоносителя, два из которых подводные», — сказала Гуменюк.

Кроме того, украинские военные фиксируют подготовку вражеской стратегической и тактической авиации к массированному ракетному удару.

«Но все же помним, что тактика врага может меняться, не обязательно это будет массированная ракетная атака или может быть комбинирована. Напомним, что они недавно получили партию дронов и уже начали их использовать», — отметила Гуменюк.

Накануне в КГГА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников. В Воздушных силах также призвали готовиться к новым ракетным ударам со стороны РФ.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.

