Обвиняют ВСУ. Минобороны РФ «анонсирует» химическую атаку по Одесской области 28 июня, 23:49 Российский оккупант (Фото:t.me/mod_russia)

Россия «анонсировала» химическую атаку по Одесской области. Вероятно, в этом планируется обвинить украинских военных.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.



Ведомство страны-агрессоры заявляет, что Украина якобы готовит провокации по обвинению Вооруженных сил РФ в применении химического оружия против гражданских людей.

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В министерстве заявляют, что для этого в санатории Министерства здравоохранения Украины Приморский ( Курортное, Одесская область) 18 июня приехали сотрудники СБУ. Они якобы «обрабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами».

Также министерство «предупреждает» Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрету химического оружия, что сообщения о подобных «провокациях» широко распространятся в западных СМИ и на разных интернет-ресурсах.

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