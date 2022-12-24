Оккупантам все равно. РФ ежедневно нарушает законы войны постоянными обстрелами домов в Украине — Резников

24 декабря, 15:29
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Алексей Резников (Фото:Минобороны)

Алексей Резников (Фото:Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что постоянными обстрелами жилых домов в Украине россияне ежедневно нарушают требования Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Россияне каждый день обстреливают жилые дома в Украине. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны запрещает нападения или бомбардировки незащищенных городов, сел, домов или зданий. Но оккупантам безразлично», — написал Резников.

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Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны принята в 1907 году на международной конференции в Гааге и запрещает прямо атаковать или обстреливать незащищенные города, поселки, дома и здания. Россия ратифицировала и присоединилась к настоящей Конвенции в 1909 году.

https://mobile.twitter.com/oleksiireznikov/status/1606595561586556929?cxt=HHwWgoCwodaJ48ssAAAA

Российские войска в субботу утром, 24 декабря, совершили массированный обстрел центра Херсона из Градов. Число погибших возросло до восьми, в Офисе президента говорят о 58 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.

https://www.youtube.com/embed/yjheB3sTmX8
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Алексей Резников Война России против Украины

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