Войска РФ ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии, среди пострадавших есть ребенок
Снаряды российских оккупантов повредили жилые дома в Марганецкой громаде (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Днем в четверг, 9 февраля, войска РФ ударили по Марганцу Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.
По его словам, в результате вражеских атак пострадала 12-летняя девочка и две женщины 52 и 60 лет.
Все они доставлены в медучреждения, им оказывают помощь.
Снарядами российских оккупантов повреждены также десять домов, четыре хозпостройки, несколько солнечных панелей, линии электропередач, газопровод и водопровод.
Масштабы разрушений уточняются.
Войска РФ обстреливают населенные пункты Днепропетровской области практически ежедневно с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
В ночь на 9 февраля войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.