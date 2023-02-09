Войска РФ ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии, среди пострадавших есть ребенок

9 февраля, 15:32
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Снаряды российских оккупантов повредили жилые дома в Марганецкой громаде (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Снаряды российских оккупантов повредили жилые дома в Марганецкой громаде (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Днем в четверг, 9 февраля, войска РФ ударили по Марганцу Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По его словам, в результате вражеских атак пострадала 12-летняя девочка и две женщины 52 и 60 лет.

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Все они доставлены в медучреждения, им оказывают помощь.

Снарядами российских оккупантов повреждены также десять домов, четыре хозпостройки, несколько солнечных панелей, линии электропередач, газопровод и водопровод.

https://www.youtube.com/watch?v=wxEKauI9FE4&t=470s

Масштабы разрушений уточняются.

Войска РФ обстреливают населенные пункты Днепропетровской области практически ежедневно с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В ночь на 9 февраля войска РФ обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Марганец Война России против Украины

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