«Развернулась битва за небо». РФ делает очень серьезную попытку переломить ход войны, Украина проглядела опасность — Дикий

9 июля, 14:42
Поделиться:
Боевое дежурство украинских зенитчиков (Фото: Воздушное командование Восток/Facebook)

Боевое дежурство украинских зенитчиков (Фото: Воздушное командование Восток/Facebook)

Автор: Павел Новиков

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV, почему ситуация в украинском небе самая тяжелая с осени 2022-го и как РФ во время воздушных атак повторяет тактику своей пехоты.

Евгений Дикий

ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

Мы должны понимать, что сейчас у нас происходят очень важные события всей войны. Россия делает очень серьезную попытку переломить ход войны в свою пользу. Реально очень серьезная попытка. Я бы сказал, что впервые с весны 2022 года развернулась серьезная битва за контроль над нашим небом.

Реклама

Теги:   Радио NV Война России против Украины шахеды атака дронами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies