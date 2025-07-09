Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV , почему ситуация в украинском небе самая тяжелая с осени 2022-го и как РФ во время воздушных атак повторяет тактику своей пехоты.

Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

Мы должны понимать, что сейчас у нас происходят очень важные события всей войны. Россия делает очень серьезную попытку переломить ход войны в свою пользу. Реально очень серьезная попытка. Я бы сказал, что впервые с весны 2022 года развернулась серьезная битва за контроль над нашим небом.