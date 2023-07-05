«Для них это приоритет». Генерал Тарнавский заявил, что российские оккупанты специально целятся по западной технике

5 июля, 11:56
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Поврежденная во время боевого задания БМП Bradley (Фото:Анна Маляр/Telegram)

Поврежденная во время боевого задания БМП Bradley (Фото:Анна Маляр/Telegram)

Войска РФ специально целятся на западную технику ВСУ, пытаясь уничтожить как можно больше единиц.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в интервью ABC News.

«Россияне специально нацеливаются на западную технику. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Для них это приоритет», — сказал он.

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Тарнавский отметил, что в ходе контрнаступления Силы обороны Украины сталкиваются с ожесточенным противостоянием противника. Оккупанты используют минные поля и активно проводят воздушные операции.

«Это ожесточенное противостояние с противником, который использует минные поля, противотанковые средства. Они проводят широкомасштабные операции с воздуха, наносят авиационные и ракетные удары», — резюмировал генерал.

С начала контрнаступления ВСУ активно используют западную технику, полученную от партнеров для эффективной борьбы с оккупационными войсками РФ.

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В Минобороны подтвердили повреждение одной боевой машины пехоты Bradley во время наступления Сил обороны. Ее уже направили на ремонт, экипаж успешно эвакуировался.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью уточнил, что было уничтожено несколько единиц западной техники. Он добавил, что «мы не заставляли Леопарды ездить на парадах или фотографироваться с ними политиков и знаменитостей». «Они пришли сюда на войну. А Леопард на поле боя — это не Леопард, а мишень».

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Тем временем российская пропаганда врет об уничтожении большого количества западного вооружения на поле боя, приводя абсурдные доводы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

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