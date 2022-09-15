Оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях, но у них есть проблемы — Генштаб
Оккупационные войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях (Фото:Генштаб)
Российские оккупационные войска пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.
Для этого они перемещают резервы из состава подразделений третьего армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных с Харьковского направления.
В то же время из-за того, что силы обороны нарушили логистическое обеспечение оккупантов, подразделения вооруженных сил РФ, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Также Генштаб сообщил, что войска РФ обстреливают инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Северском направлении — в районе Галагановки Черниговской области;
- на Харьковском направлении — в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;
- на Краматорском направлении — Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении — Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;
- на Авдеевском направлении — Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Запорожском направлении — Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;
- на Южнобугском направлении — Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка.
Кроме того, оккупанты постоянно ведут воздушную разведку БПЛА.
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