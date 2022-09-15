Оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях, но у них есть проблемы — Генштаб 15 сентября, 08:05 Оккупационные войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

Для этого они перемещают резервы из состава подразделений третьего армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных с Харьковского направления.

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В то же время из-за того, что силы обороны нарушили логистическое обеспечение оккупантов, подразделения вооруженных сил РФ, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Также Генштаб сообщил, что войска РФ обстреливают инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении — в районе Галагановки Черниговской области;

на Харьковском направлении — в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;

на Краматорском направлении — Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;

на Бахмутском направлении — Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении — Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;

на Южнобугском направлении — Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка.

Кроме того, оккупанты постоянно ведут воздушную разведку БПЛА.

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