Оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях, но у них есть проблемы — Генштаб

15 сентября, 08:05
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Оккупационные войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

Для этого они перемещают резервы из состава подразделений третьего армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных с Харьковского направления.

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В то же время из-за того, что силы обороны нарушили логистическое обеспечение оккупантов, подразделения вооруженных сил РФ, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Также Генштаб сообщил, что войска РФ обстреливают инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении — в районе Галагановки Черниговской области;
  • на Харьковском направлении — в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;
  • на Краматорском направлении — Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении — Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;
  • на Авдеевском направлении — Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Запорожском направлении — Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;
  • на Южнобугском направлении — Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка.
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Кроме того, оккупанты постоянно ведут воздушную разведку БПЛА.

https://www.youtube.com/watch?v=f-eSqiRmw7o
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Запорожская область Генштаб Оборона Война России против Украины

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