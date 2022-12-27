РФ бросает на захват Бахмута все силы, но не может окружить город — Минобороны

27 декабря, 08:20
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Оккупанты безуспешно пытаются окружить Бахмут (Фото:Минобороны)

Оккупанты безуспешно пытаются окружить Бахмут (Фото:Минобороны)

Российские оккупационные войска бросают на захват Бахмута в Донецкой области все свои основные силы. Однако все попытки окружить город оказываются неудачными.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, оккупанты не могут удержать захваченные позиции, поэтому концентрируют свои усилия на отдельных участках фронта.

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«Но вы видите, насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят потери врагу и он просто не может продвигаться дальше. Там было незначительное продвижение, но вытеснили и на сегодняшний день враг пытается окружить город, и у него это не получается», — отметила Маляр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на Донбассе российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.

https://www.youtube.com/watch?v=5jJgxZ1cmUA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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