РФ бросает в битву за Бахмут украинцев с захваченных летом территорий — Гайдай

18 июля, 10:51
По словам главы ОВА Сергея Гайдя, многие из оставшихся в оккупации получили от РФ «повестки» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По словам главы ОВА Сергея Гайдя, многие из оставшихся в оккупации получили от РФ «повестки» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты используют на Бахмутском направлении украинцев, «мобилизованных» в захваченных РФ городах Луганской области.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале руководитель местной военной администрации Сергей Гайдай.

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«В больших городах Луганщины, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10−15% населения. К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что „русский мир“ — это, прежде всего, достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, разрушенного врагом, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые — добровольно», — подчеркнул он.

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По словам главы ОВА, часть из «мобилизованных» коллаборантов остается на захваченных территориях в надежде улучшить свое материальное положение.

«Не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой и почему-то уверены в улучшении жизни. А через несколько дней смиренно уходят в окопы. С повесткой», — добавил Гайдай.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Украинцы Сергей Гайдай Коллаборант Бахмут Война России против Украины

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