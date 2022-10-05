Без медкомиссии и подготовки. Мужчин из Луганска оккупанты сразу отправляют на фронт в подразделения с наибольшими потерями — Генштаб

5 октября, 07:21
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Мужчин из Луганска без подготовки отправляют на фронт (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Мужчин из Луганска без подготовки отправляют на фронт (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 5 октября.

По имеющейся информации, мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Это произошло на фоне больших потерь войск РФ в Украине, а также провалов российской армии на поле боя.

С самого начала войны Россия насильно отправляла на фронт мужчин с территории ОРДЛО.

По данным разведки Украины, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей было мобилизовано почти все мужское население.

https://www.youtube.com/watch?v=gzGMBIqIHXg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Луганск Мобилизация Генштаб Война России против Украины

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