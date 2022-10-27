Удары крылатыми ракетами по Украине: среди целей РФ за неделю не было ни одного военного объекта — Генштаб 27 октября, 12:13 Среди целей ракетных ударов РФ не было ни одного военного объекта, сообщил Генштаб (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За текущую неделю среди целей, которые РФ выбирала для ударов крылатыми ракетами, не было ни одного военного объекта.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, оккупанты сосредоточились на уничтожении объектов энергетической инфраструктуры Украины.

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Заместительница министра обороны Анна Маляр в свою очередь отметила, что своими ударами по инфраструктурным объектам РФ хочет запугать население и руководство страны. Однако оккупанты просчитались, поскольку украинцев невозможно сломать.

По ее словам, оккупанты сосредоточились на разрушении транспортной инфраструктуры и объектов энергетики, чтобы лишить украинцев тепла и света.

«Впрочем, нас сломать невозможно и запугать украинцев тоже невозможно, это, собственно, есть основная ошибка врага, потому что это он просчитать не смог», — подчеркнула Маляр.



Инфографика: НВ