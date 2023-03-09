РФ очень боится неожиданного удара ВСУ: генерал Тарнавский рассказал об украинском контрнаступлении на юге

9 марта, 15:07
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РФ боится неожиданного удара украинских войск на юге (Фото:Генштаб)

РФ боится неожиданного удара украинских войск на юге (Фото:Генштаб)

Одной из главных задач Сил обороны Украины на юге страны сейчас является контрбатарейная борьба и подавление вражеского огня на левом берегу Днепра.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Но на этом Силы обороны останавливаться не планируют, потому что обеспечение безопасности наших городов и сел, включая Херсон, зависит от наступательных действий, следствием которых должно стать уничтожение врага», — подчеркнул он.

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Тарнавский отметил, что российские оккупационные войска очень боятся неожиданного удара Украины на юге. Это видно из попыток оккупантов организовать фортификационные сооружения на противоположном от Херсона берегу Днепра.

«Мы анализируем все, что делает враг. Четкая задача по освобождению наших территорий Силами обороны будет выполнена», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=BleHTIkCQvs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины

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