«Акцент — на западных областях». Каких трех целей пыталась достичь Россия во время рекордного воздушного удара по Украине — Романенко
Флаги Украины и Соединенных Штатов развеваются в Киеве (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Основатель БФ Закроем небо Украины, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV рассказал, куда била Россия во время рекордного воздушного удара и чего пыталась достичь.
Игорь Романенко
Во-первых, был организован массированный воздушный удар, где применялись врагом как беспилотные ударные аппараты, как шахед, но не только; а также до полусотни ракет различных типов — как крылатых, так и баллистических.
То есть комплексный подход по применению инструментария, который, к сожалению, у них есть, и касается беспилотных аппаратов и применения ракет, позволяет им, с точки зрения военного дела, на их взгляд и планирования, быть более эффективным.
Но акцент в этот раз был на западных районах [Украины].