«Акцент — на западных областях». Каких трех целей пыталась достичь Россия во время рекордного воздушного удара по Украине — Романенко

29 июня, 11:04
Флаги Украины и Соединенных Штатов развеваются в Киеве (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Основатель БФ Закроем небо Украины, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV рассказал, куда била Россия во время рекордного воздушного удара и чего пыталась достичь.

Игорь Романенко

бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант

Во-первых, был организован массированный воздушный удар, где применялись врагом как беспилотные ударные аппараты, как шахед, но не только; а также до полусотни ракет различных типов — как крылатых, так и баллистических.

То есть комплексный подход по применению инструментария, который, к сожалению, у них есть, и касается беспилотных аппаратов и применения ракет, позволяет им, с точки зрения военного дела, на их взгляд и планирования, быть более эффективным.

Но акцент в этот раз был на западных районах [Украины].

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Война России против Украины Ракеты Дроны атака шахедов ракетная атака Нептун Авиация Военная авиация Радио NV

