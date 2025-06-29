Основатель БФ Закроем небо Украины , бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV рассказал, куда била Россия во время рекордного воздушного удара и чего пыталась достичь.

Игорь Романенко бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант

Во-первых, был организован массированный воздушный удар, где применялись врагом как беспилотные ударные аппараты, как шахед, но не только; а также до полусотни ракет различных типов — как крылатых, так и баллистических.

Реклама

То есть комплексный подход по применению инструментария, который, к сожалению, у них есть, и касается беспилотных аппаратов и применения ракет, позволяет им, с точки зрения военного дела, на их взгляд и планирования, быть более эффективным.

Но акцент в этот раз был на западных районах [Украины].