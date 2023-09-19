«Получили жесткий отпор». Оккупанты безуспешно пытались атаковать в районе Марьинки и Работино — ВСУ 19 сентября, 16:15 ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Российские оккупанты в районе Марьинки и Работино безуспешно пытались атаковать украинские позиции. Захватчики получили жесткий отпор, за сутки на Таврическом направлении ликвидировано 293 оккупанта.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, россияне нанесли за сутки 21 авиационный удар и совершили 819 обстрелов из танков и артиллерии.

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«В зоне ответственности ОСУ Таврия, в частности в районе Марьинки, оккупанты предприняли более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Мелитопольском направлении противник также вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного на Запорожье, пытаясь восстановить утраченные позиции. Захватчики получили жесткий отпор», — сказал Штупун.

Он добавил, что для оккупантов Марьинка — «это некий символ» и единственная возможность для российской пропаганды заявить о якобы успехах оккупационных войск.

«Во-первых, они не могут взять ее с 2014 года, это некий символ, и в настоящее время, глядя на ситуацию на линии боевого столкновения, это единственная возможность для российской пропаганды заявить хоть о чем-нибудь», — отметил Штупун.

Спикер добавил, что украинские силы продолжают наступательную операцию. Он подчеркнул, что потери оккупантов вторые сутки подряд растут.

По его данным, за прошедшие сутки на Таврическом направлении были ликвидированы 293 человека, а в плен сдались 4 оккупанта.

Он добавил, что ВСУ уничтожили 47 единиц военной техники противника, среди которой:

9 ББМ,

11 артсистем,

20 беспилотников,

7 единиц автомобильной техники,

2 единицы специальной техники.

Также уничтожены 4 склада боеприпасов и 2 других важных объекта.

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 460 военных.