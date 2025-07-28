Россия атакует инфраструктуру Укрзализныци, в Defense Express назвали главную цель врага и как можно ему помешать

28 июля, 11:58
Последствия российской атаки в ночь на 24 июля (Фото: Укрзализныця / Telegram)

Железнодорожный транспорт, в первую очередь парк локомотивов, обеспечивающий перевозку грузов, стал одной из целей во время ракетно-дроновых ударов страны-агрессора России по территории Украины.

Об этом в понедельник, 28 июля, пишет аналитический портал Defense Express, анализируя общедоступные данные.

В частности, в ночь на 24 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре вокруг портов Большой Одессы, то есть Одесского, Черноморского и Южного морских портов. Таким образом враг пытался парализовать перевозку грузов с последующей перевалкой на морской транспорт, отмечают в DE. Эта атака является продолжением общей тенденции, в рамках которой РФ регулярно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины в приграничных и прифронтовых районах.

Оккупанты при этом явно ставят цель вообще «положить» процесс любых перевозок, не только тех, которые могут выполняться в интересах Сил обороны Украины, отмечается в публикации.

Размышляя, какими могут быть дополнительные инструменты для защиты инфраструктуры Укрзализныци от вражеских атак, аналитики DE указывают на ограниченную эффективность использования бронепоездов. По мнению экспертов, возможно, целесообразно копировать такое решение российских оккупантов, которое они якобы начали использовать для своей логистики в прифронтовых зонах. Речь идет о дистанционно управляемых железнодорожных дрезинах, то есть вид наземного роботизированного комплекса, но на железнодорожном ходу.

В DE подчеркнули, что еще до полномасштабного военного вторжения РФ в Украину развитые страны Запада уже начали работать над беспилотными видами железнодорожного транспорта для доставки грузов. При постоянных попытках РФ атаковать железнодорожную логистику Украины такие разработки становятся особенно актуальными, констатируют в Defense Express.

В четверг, 24 июля, в Укрзализныце сообщили, что враг продолжает прицельные обстрелы по гражданским инфраструктурным объектам и железнодорожному подвижному составу.

«Ночью враг в очередной раз бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ», — говорилось в сообщении УЗ.

Также сообщалось, что в результате атаки никто из железнодорожников и железнодорожниц не пострадал.

«Сейчас активно восстанавливаем разрушенные объекты», — подчеркивали в Укрзализныце.

В ночь на среду, 23 июля, РФ целенаправленно атаковала ударными дронами энергетическую инфраструктуру Укрзализныци. Повреждения получили объекты в Сумской и Полтавской областях.

