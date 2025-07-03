РФ атаковала Украину шахедами: в ряде областей объявляли воздушную тревогу, в Киеве и Одессе звучали взрывы

Вечером среды, 2 июля, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

06:18. Как сообщает ГСЧС, в результате удара РФ пострадали четыре человека.

«Из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники», — отметили чрезвычайники.

05:02. Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал фото последствий ночной атаки РФ на город.

03:18. В Одессе, несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов — глава ОВА Олег Кипер.

«Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы», — добавил он.

03:08. Одесса под атакой БПЛА — мэр.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в сторону города.

02:29. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесщины;

БПЛА курсом в Запорожье с южного направления.

01:23. БПЛА из Харьковщины, курсом на Полтавщину — ВС.

01:11. Воздушные силы сообщают о БПЛА в южной части Харьковщины, курс западный.

Карта воздушных тревог в Украине на 01:11 3 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:11. БПЛА в северной части Донетчины, курс южный/юго-западный.

23:23. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

23:10. В Киеве раздались взрывы. Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, в городе работают силы ПВО.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях и в столице.