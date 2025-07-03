РФ атаковала Украину шахедами: в ряде областей объявляли воздушную тревогу, в Киеве и Одессе звучали взрывы
Зенитчики 115-й отдельной механизированной бригады охотятся на вражеские воздушные цели (Фото: 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ/Facebook)
Вечером среды, 2 июля, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
06:18. Как сообщает ГСЧС, в результате удара РФ пострадали четыре человека.
«Из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники», — отметили чрезвычайники.
05:02. Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал фото последствий ночной атаки РФ на город.
03:18. В Одессе, несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов — глава ОВА Олег Кипер.
«Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы», — добавил он.
03:08. Одесса под атакой БПЛА — мэр.
До этого Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в сторону города.
02:29. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесщины;
- БПЛА курсом в Запорожье с южного направления.
01:23. БПЛА из Харьковщины, курсом на Полтавщину — ВС.
01:11. Воздушные силы сообщают о БПЛА в южной части Харьковщины, курс западный.
00:11. БПЛА в северной части Донетчины, курс южный/юго-западный.
23:23. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
23:10. В Киеве раздались взрывы. Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, в городе работают силы ПВО.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях и в столице.