В ночь на 4 ноября (с 20:00 3 ноября) Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 130 ударными БпЛА типа Shahed. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запустили дроны типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и Чауды (Крым), около 80 из них — шахеды.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях.

Реклама

Инфографика: NV

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате ударов есть погибшая, ранены 11 человек. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, враг атаковал Николаевскую громаду Синельниковского района ракетой и беспилотниками.

В результате удара погибла женщина 65 лет, еще восемь человек пострадали, среди них — двое детей.

Кроме этого, Россия в ночь на вторник, 4 ноября, атаковала объекты энергетической и портовой инфраструктуры Одесской области.