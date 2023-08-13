РФ начала атаковать Украину «шахедами» собственного производства — CAR 13 августа, 03:38 Дроны-камикадзе Shahed (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Россия начала производить и применять для атак по Украине собственную версию иранских дронов-камикадзе Shahed. К такому выводу пришли аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research.

В докладе эксперты CAR изучили два беспилотника, которые были сбиты на юге Украины.



Отмечается, что беспилотники выглядели как иранские Шахеди-136, однако эксперты обнаружили у них электронные модули, которые РФ использует для строительства своих разведывательных БПЛА.

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В CAR считают, что сбитые дроны Герань-2 были сделаны в РФ, а не в Иране. Отмечается, что конструкции корпуса и внутренние модули, в частности, используемые для навигации, у этих беспилотников имеют значительные отличия от иранских дронов.

В исследовании отмечается, что эти беспилотники, так же как и иранские Шахеды, почти полностью изготовлены из компонентов, которые были сделаны за пределами РФ.

Эксперты идентифицировали около 100 компонентов в более чем 30 модулях в сбитых дронах. Их производителями оказались 22 компании из 7 стран, в том числе из РФ.

Большинство компонентов было выпущено фирмами, главные офисы которых расположены в Китае, Швейцарии и США, а 12 компонентов произвели уже после полномасштабного вторжения России в Украину, установили исследователи CAR.