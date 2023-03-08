«Атакуют несколько недель». В ВСУ назвали самый горячий участок на Харьковском направлении 8 марта, 12:58 Украинские военные отбивают атаки российских оккупантов (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

Войска РФ несколько недель пытаются проводить атаки на Лиманско-Купянском направлении.

Об этом сообщил представителя восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«На самой Харьковщине нет боевых действий. Там в большинстве своем они пытаются накрывать населенные пункты, которые примыкают к линии фронта артиллерийским огнем. За эти сутки они, в частности, 18 раз обстреляли ряд населенных пунктов. А на Лиманско-Купянском направлении враг активен уже несколько недель. Тут враг стремится проводить атаки», — пояснил он.

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Представитель ВСУ добавил, что на этом направлении за минувшие сутки было зафиксировано 84 обстрела и шесть боестолкновений. Оккупанты потеряли 48 военнослужащих убитыми, 79 ранеными, двое попали в плен.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области российские оккупационные войска предприняли неудачную попытку наступления в направлении села Гряниковка.

По данным Генштаба, войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны за сутки отразили более 100 вражеских атак.