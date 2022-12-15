Генштаб сообщил, как оккупанты идут в атаки на двух направлениях: где ВСУ дали отпор 15 декабря, 07:14 Украинские защитники отразили ряд вражеских атак в Донецкой области (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 15 декабря, на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях оккупанты пытаются улучшить тактическое положение.

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На других направлениях пытаются сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

За минувшие сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Войска РФ за сутки нанесли 31 авиационный и восемь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении оккупанты вели огонь по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.

На Купянском направлении войска РФ обстреляли позиции украинских войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Лиманском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области, а также Ямполевка, Торское и Медвежье Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы 17 населенных пунктов, среди которых Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. Возле последнего зафиксирован и вражеский авиаудар.

На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населенных пунктов, среди которых Времивка и Новополье Донецкой области; Гуляйполское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской области; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.