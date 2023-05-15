Ночью украинские военные сбили четыре дрона-камикадзе и разведывательный беспилотник

15 мая, 10:25
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Ночью РФ снова атаковала Украину дронами-камикадзе (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Ночью РФ снова атаковала Украину дронами-камикадзе (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

В ночь на понедельник, 15 мая, силы украинской ПВО уничтожили четыре Шахеда и один разведывательный беспилотник российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, ударные дроны-камикадзе Shahed-136/131 были сбиты в зоне ответственности воздушного командования Восток.

Там же был уничтожен один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

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В ночь на 13 мая Россия совершила новую воздушную атаку по Украине. В Хмельницкой области был зафиксирован прилет по критической инфраструктуре. В Киевской и Львовской областях сработала ПВО.

Перед этим Киевскую область атаковали дронами, но все цели противника были сбиты.

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В ночь на 14 мая россияне дважды за ночь атаковали Тернополь крылатыми ракетами. Россия разрушила два и повредила еще 12 дачных домов. Обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовиков.

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Незадолго до этого вражеский снаряд попал в промзоне города в складские помещения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Украины дроны-камикадзе

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