РФ атаковала Украину 14 дронами Shahed, 11 из них сбили украинские защитники — Генштаб 27 февраля, 07:04 Украинские защитники сбили 11 дронов Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 27 февраля, российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими дронами Shahed. Украинские защитники сбили 11 из 14 таких беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook по состоянию на утро понедельника.

«Ночью с 23.00 и до утра российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа Shahed. Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники», — говорится в сообщении.

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По информации командования Воздушных сил, РФ атаковала Украину дронами Shahed с северного направления.

11 дронов сбила противовоздушная оборона в зоне ответственности воздушного командования Центр Воздушных сил.

Ночью взрывы прогремели в Киеве, Киевской, и Черниговской области. Власти сообщили о работе ПВО в регионах.

Также вражеские дроны ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва.