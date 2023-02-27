РФ атаковала Украину 14 дронами Shahed, 11 из них сбили украинские защитники — Генштаб
Украинские защитники сбили 11 дронов Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на понедельник, 27 февраля, российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими дронами Shahed. Украинские защитники сбили 11 из 14 таких беспилотников.
Об этом сообщает Генштаб в Facebook по состоянию на утро понедельника.
«Ночью с 23.00 и до утра российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа Shahed. Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники», — говорится в сообщении.
По информации командования Воздушных сил, РФ атаковала Украину дронами Shahed с северного направления.
11 дронов сбила противовоздушная оборона в зоне ответственности воздушного командования Центр Воздушных сил.
Ночью взрывы прогремели в Киеве, Киевской, и Черниговской области. Власти сообщили о работе ПВО в регионах.
Также вражеские дроны ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва.