Войска РФ нанесли удары по трем районам Харьковской области: глава ОВА рассказал о разрушениях 28 ноября, 10:53 Российские оккупанты ежедневно бьют по населенным пунктам Харьковской области (Фото:ГСЧС)

Войска РФ продолжают атаковать населенные пункты в Харьковской области, за минувшие сутки оккупанты били ракетами и артиллерией по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, есть попадание в частные дома и учебное заведение в Купянском районе.

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Около полуночи в селе Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Также в области остается высокой минная опасность. Двое мужчин пострадали в результате взрыва боеприпасов, они госпитализированы.

Войска РФ систематически обстреливают Харьковскую область, в том числе и деоккупированные населенные пункты.

На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли Купянск, была повреждена гражданская инфраструктура, погибли два человека. Под ударом российских оккупантов оказался жилой дом и поликлиника, также повреждено здание школы.