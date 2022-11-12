Удары РФ по Днепропетровской области: оккупанты выпустили по никопольскому району более 50 снарядов, есть разрушения

12 ноября, 07:56
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Российские оккупанты терроризируют Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты терроризируют Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на субботу, 12 ноября, войска РФ терроризировали жителей Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты атаковали три громады — Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Вражеские обтсрелы велись из Градов и тяжелой артиллерии.

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За ночь по населенным пунктам региона войска РФ выпустили более 50 снарядов.

https://www.youtube.com/watch?v=CVtAO04H9JA

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате атак россиян есть разрушения жилых домов. Детали обстрелов уточняются.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. 9 ноября РФ ударила дронами-камикадзе по Днепру. Уничтожено логистическое предприятие, ранены четыре человека.

10 ноября пострадал Никополь.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

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