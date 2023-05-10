РФ атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе, три Шахеда сбиты

10 мая, 08:59
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Силы украинской ПВО эффективно сбивают дроны-камикадзе (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы украинской ПВО эффективно сбивают дроны-камикадзе (Фото:Генштаб ВСУ)

В ночь на среду, 10 мая, войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По его словам, все три вражеских беспилотника были уничтожены подразделением воздушного командования Восток.

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В Воздушных силах ВСУ в Telegram уточнили, что три ударных дронам Shahed-136/131 были сбиты около 23:30 9 мая.

Другие детали не уточняются.

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С начала мая войска РФ активизировали атаки по Украине. В ночное время суток российские оккупанты запускают по украинским городам дроны-камикадзе и ракеты.

В ночь на 8 мая Украину и Киев атаковали Шахеды. Все 35 дронов были сбиты силами ПВО, 30 из них — над Киевом. В результате удара в столице травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

По Одесской области враг ударил ракетами Х-22. Три человека получили ранения, один человек погиб.

Рано утром 9 мая Киев атаковали ракетами, в районе столицы было сбито около 15 ракет.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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