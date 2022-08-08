Обстрелы Сумской и Черниговской областей: оккупанты выпустили по приграничным селам почти 60 снарядов

8 августа, 12:58
Войска РФ обстреливали приграничные села севера Украины (Фото:ГПСУ)

Войска РФ обстреливали приграничные села севера Украины (Фото:ГПСУ)

За минувшие сутки войска РФ обстреливали пограничные села Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения

Как сообщили в Госпогранслужбе в Telegram, под вражеским огнем оказались четыре громады Сумской области и две громады Черниговской области.

Оккупанты атаковали из минометов, САУ и ствольной артиллерии с территории РФ.

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Было зафиксировано 20 взрывов от 120-мм мин, семь взрывов от минометов и ​​ствольной артиллерии, а также 32 взрыва из САУ.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-5lwwz16RI

В результате обстрела повреждены частные помещения и гражданская инфраструктура, фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

На прошлой неделе спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что на границе с РФ в районе Черниговской и Сумской областей оккупанты не формируют ударную группировку для наступления. Но, по его словам, РФ со своей территории обстреливает эти области каждый день артиллерией, авиацией и стрелковым оружием.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Госпогранслужба Украины Черниговская область Сумская область Война России против Украины

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