Обстрелы Сумской и Черниговской областей: оккупанты выпустили по приграничным селам почти 60 снарядов
Войска РФ обстреливали приграничные села севера Украины (Фото:ГПСУ)
За минувшие сутки войска РФ обстреливали пограничные села Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения
Как сообщили в Госпогранслужбе в Telegram, под вражеским огнем оказались четыре громады Сумской области и две громады Черниговской области.
Оккупанты атаковали из минометов, САУ и ствольной артиллерии с территории РФ.
Было зафиксировано 20 взрывов от 120-мм мин, семь взрывов от минометов и ствольной артиллерии, а также 32 взрыва из САУ.
В результате обстрела повреждены частные помещения и гражданская инфраструктура, фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.
На прошлой неделе спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что на границе с РФ в районе Черниговской и Сумской областей оккупанты не формируют ударную группировку для наступления. Но, по его словам, РФ со своей территории обстреливает эти области каждый день артиллерией, авиацией и стрелковым оружием.
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