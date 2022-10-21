Запорожье подверглось ракетной атаке РФ — глава ОВА

21 октября, 09:13
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Глава ОВА Александр Старух призвал местных жителей остерегаться обломков уже сбитых ракет (Фото:Воздушное командование Восток)

Глава ОВА Александр Старух призвал местных жителей остерегаться обломков уже сбитых ракет (Фото:Воздушное командование Восток)

В пятницу, 21 октября, Запорожье подверглось ракетной атаке российских войск.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Старух.

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«Враг атакует ракетами областной центр. Находитесь в укрытиях! Соблюдайте правила безопасности», — говорится в сообщении.

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Глава ОВА также призвал местных жителей остерегаться обломков уже сбитых российских ракет.

«В результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны. Берегите друг друга», — написал Старух.

Кроме того, РФ атаковала также и Харьков, где в результате ракетных ударов ранения получили пять человек.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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