В результате ракетной атаки на Одессу пострадали два человека (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в пятницу, 31 июля, атаковали ракетами Одессу. Была повреждена гражданская инфраструктура — в частности, здания больницы и колледжа.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительной информации, в результате ракетной атаки пострадали два человека — мужчина и женщина, сотрудница больницы. Ее состояние — средней тяжести, состояние мужчины — тяжелое.

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Также в регионе повреждена территория предприятия, последствия атаки еще уточняются.

С 24 июля АО Укрзализныця ввело временные конвенционные ограничения на перевозку отдельных грузов на припортовые станции Одесской области.

Как ранее пояснил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, недавние удары российских агрессоров по портовой инфраструктуре и судам — в частности, обстрел тремя ракетами судна с кукурузой 19 июля, в результате которого погибли 10 моряков, — привели к временной приостановке захода судов за агропродукцией в черноморские порты Украины.