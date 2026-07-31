Россияне ударили ракетами по Одессе: повреждена больница, пострадали два человека — Кипер
В результате ракетной атаки на Одессу пострадали два человека (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты в пятницу, 31 июля, атаковали ракетами Одессу. Была повреждена гражданская инфраструктура — в частности, здания больницы и колледжа.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
По предварительной информации, в результате ракетной атаки пострадали два человека — мужчина и женщина, сотрудница больницы. Ее состояние — средней тяжести, состояние мужчины — тяжелое.
Также в регионе повреждена территория предприятия, последствия атаки еще уточняются.
С 24 июля АО Укрзализныця ввело временные конвенционные ограничения на перевозку отдельных грузов на припортовые станции Одесской области.
Как ранее пояснил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, недавние удары российских агрессоров по портовой инфраструктуре и судам — в частности, обстрел тремя ракетами судна с кукурузой 19 июля, в результате которого погибли 10 моряков, — привели к временной приостановке захода судов за агропродукцией в черноморские порты Украины.