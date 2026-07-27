Российский беспилотник повредил гражданское судно в порту в Николаевской области
Дрон повредил гражданское судно во время вечерней атаки, иллюстративное фото (Фото: Військово-морські сили ЗС України via Telegram)
Российские войска атаковали ударным беспилотником портовую инфраструктуру Николаевского района, в результате чего было повреждено гражданское судно.
Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.
По его словам, вечером враг нанес удар с помощью БПЛА типа шахед. В результате атаки было повреждено гражданское судно.
В то же время, по информации областных властей, среди людей пострадавших нет.
27 июля Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила, что российские оккупанты нанесли удары по гражданским торговым судам в портах Николаевского региона. В результате атаки есть погибший и раненые.
Ранее в тот же день исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов сообщил, что вчера и сегодня утром враг атаковал область ударными БПЛА типа Shahed. Удару подверглась портовая инфраструктура Николаевского района. Мужчина получил ранения. Повреждены три гражданских судна. Позже он добавил, что 48-летний мужчина погиб.
23 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что с начала июля российские войска атаковали 31 торговое судно.