Войска РФ атаковали Одесскую область ракетами Х-59, все три сбила ПВО

2 ноября, 10:51
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Силы ПВО сбили над Черным морем все три российские крылатые ракеты, которые атаковали Одесскую область (Фото:Воздушное командование Юг)

Силы ПВО сбили над Черным морем все три российские крылатые ракеты, которые атаковали Одесскую область (Фото:Воздушное командование Юг)

Рано утром в среду, 2 ноября, войска РФ атаковали Одесскую область тремя крылатыми ракетами Х-59, их удалось сбить.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Одессы в Telegram со ссылкой на Оперативное командование Юг, российские оккупанты пытались атаковать юг Одесской области с самолетов Су-30.

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Все три вражеские ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны над Черным морем.

Информацию о работе ПВО также подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

https://www.youtube.com/watch?v=XtUGbuGVuMs&feature=emb_title

«Одещина. Вражеская атака из Су-30. Минус три ракеты Х-59. Спасибо ПВО!» — написал он в своем Telegram.

В последний раз РФ атаковала Одесскую область 17 октября. В результате удара был поврежден объект инфраструктуры. Удар наносился ракетой Х-59.

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Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Ракетные удары Война России против Украины ПВО Украины

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