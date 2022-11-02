Войска РФ атаковали Одесскую область ракетами Х-59, все три сбила ПВО 2 ноября, 10:51 Силы ПВО сбили над Черным морем все три российские крылатые ракеты, которые атаковали Одесскую область (Фото:Воздушное командование Юг)

Рано утром в среду, 2 ноября, войска РФ атаковали Одесскую область тремя крылатыми ракетами Х-59, их удалось сбить.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Одессы в Telegram со ссылкой на Оперативное командование Юг, российские оккупанты пытались атаковать юг Одесской области с самолетов Су-30.

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Все три вражеские ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны над Черным морем.

Информацию о работе ПВО также подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одещина. Вражеская атака из Су-30. Минус три ракеты Х-59. Спасибо ПВО!» — написал он в своем Telegram.

В последний раз РФ атаковала Одесскую область 17 октября. В результате удара был поврежден объект инфраструктуры. Удар наносился ракетой Х-59.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.