Войска РФ ударили по Никополю и атаковали еще пять областей: есть жертвы и разрушения 28 мая, 10:09 Российские оккупанты ударили по Никополю из артиллерии (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ нанесли удары по Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской и Николаевской областям. В ряде регионов есть погибшие.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, по Никополю российские оккупанты ударили из тяжелой артиллерии. В течение ночи были зафиксированы две атаки.

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В результате повреждены шесть частных домов и две хозяйственные постройки, а также газопровод и линия электропередач.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Харьковской области враг нанес авиаудар по окрестностям Кисловки. Под артиллерийский и минометный обстрел попали Колодязное, Красное Первое, Фихоловка, Новомлынск, Двухлетняя, Западная, Масютовка, Кисловка, Берестово.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что противник также интенсивно обстреливал Волчанск. Повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные пристройки, окна Дома культуры, админздание поселкового совета.

В результате обстрелов погибли два человека, еще трое получили ранения.

По Херсонской области войска РФ выпустили 335 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Херсон обстреляли три раза. Было повреждено здание завода и образовательного учреждения.

В Запорожской области от вражеского огня пострадал 21 населенный пункт. В ОВА сообщили, что на данный момент зафиксировано 12 новых разрушений гражданских объектов.

Четыре мирных жителя получили минно-взрывные травмы.

В Николаевской области враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громад. Пострадавших и разрушений нет.

Глава ОВА Виталий Ким также сообщил, что в ночь на 28 мая в регионе уничтожили один дрон-камикадзе Shahed-131/136.

В Донецкой области в результате вражеских атак по Новоконстантиновке за сутки погиб один человек.

Еще три человека в области получили ранения.