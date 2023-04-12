Войска РФ ударили по жилым домам в Никополе: есть раненые и разрушения, людей доставали из-под завалов
Разрушенные после атаки РФ жилые дома в Никополе (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Днем в среду, 12 апреля, войска РФ ударили по жилым домам в Никополе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.
В результате атаки из артиллерии разрушены 13 частных домов, две хозяйственные постройки и авто.
Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали.
Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.
Лысак также опубликовал фото последствий российского удара.
В конце марта Никополь посетил президент Украины Владимир Зеленский. Город систематически обстреливают российские оккупанты.