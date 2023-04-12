Войска РФ ударили по жилым домам в Никополе: есть раненые и разрушения, людей доставали из-под завалов 12 апреля, 14:36 Разрушенные после атаки РФ жилые дома в Никополе (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Днем в среду, 12 апреля, войска РФ ударили по жилым домам в Никополе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

В результате атаки из артиллерии разрушены 13 частных домов, две хозяйственные постройки и авто.

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Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали.

Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Лысак также опубликовал фото последствий российского удара.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В конце марта Никополь посетил президент Украины Владимир Зеленский. Город систематически обстреливают российские оккупанты.