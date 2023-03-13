Войска РФ ударили по Николаевской области, есть погибший и разрушения, под завалами могут быть люди — Ким 13 марта, 08:22 Спасатели ежедневно ликвидируют последствия ударов российских оккупантов по Украине (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 13 марта, войска РФ ударили по населенному пункту Куцурубской громады Николаевской области. Погиб человек.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По предварительной информации, есть один погибший, под завалами могут быть еще люди.

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Ким добавил, что в результате атаки российских оккупантов есть разрушение жилых домов.

Других деталей он не сообщил. Населенный пункт, который атаковали войска РФ, пока не называется. Он находится в Николаевском районе.

В ночь на 12 марта оккупанты обстреляли Очаков, в результате атаки загорелось несколько авто. Обстрел произошел со стороны Кинбурской косы.