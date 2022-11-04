Над Львовской областью сбили иранский дрон Shahed-136 4 ноября, 09:00 Россия пыталась атаковать Львовскую область дроном-камикадзе (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В ночь на пятницу, 4 ноября, Россия пыталась атаковать Львовскую область иранским дроном-камикадзе Shahed-136.

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в небе над Днепропетровской областью сбили восемь дронов-камикадзе.

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По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Телеканал CNN сообщал, что власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».