Войска РФ атаковали Харьковскую область ракетами и РСЗО, в Херсоне обстреляно здание завода 23 мая, 09:33 Обломки российских снарядов, атаковавших Харьковскую область (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки войскаРФ обстреливали населенные пункты Харьковской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Сумской областей.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, российские оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. В результате атаки повреждено по меньшей мере 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранения получили две женщины о один мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.

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В районе села Вязовое Харьковского района враг нанес удар двумя ракетами С-300. Обе попали на открытую местность в поле. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонскую область враг обстреливал 61 раз, выпустив 373 снаряда из тяжелой артиллерии, Градов, танков, ПТРК, БПЛА и авиации.

Херсон войска РФ атаковали шесть раз. Снаряды оккупантов попали по территории и зданию завода, а также по предприятию в Бериславском районе.

Погиб один человек, еще трое получили ранения.

В Донецкой области в результате атак РФ погиб один местный житель, пять гражданских были ранены.

Днем 22 мая противник совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады Николаевской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Утром 23 мая россияне совершили шесть обстрелов приграничья Сумской области. В ОВА уточнили, что было зафиксировано 29 взрывов. Под обстрелы из минометов и РСЗО попали Великописаревская и Шалыгинская громады.