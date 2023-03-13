Войска РФ ударили по Константиновке из РСЗО Ураган 13 марта, 17:51 Российские оккупанты обстреливают населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Днем в понедельник, 13 марта, войска РФ обстреляли Константиновку и Авдеевку Донецкой области.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram, Константиновку враг атаковал из реактивных систем залпового огня Ураган.

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В результате атаки ранения получили пять гражданских.

По Авдеевке войска РФ нанесли ракетные удары. Одна из ракет попала в здание школы, где находился гуманитарный пункт. Погиб один человек, еще двое получили ранения.

«Россияне пытаются убить как можно больше мирных жителей области и нанести максимальный материальный ущерб», — резюмировал Кириленко.

Ситуация в Донецкой области остается самой сложной. Украинские военные сдерживают наступление оккупационных войск РФ в районе Бахмута, пресекая попытки оккупантов продвинуться дальше. ВСУ контролируют трассу на Константиновку.

