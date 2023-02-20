РФ атаковала Херсонскую область: снаряды оккупантов попали в жилые дома, есть погибшие, среди раненых — трое детей

20 февраля, 11:49
Поделиться:
Российские снаряды повредили жилые дома в населенных пунктах Херсонской области (Фото:МВД/Telegram)

Российские снаряды повредили жилые дома в населенных пунктах Херсонской области (Фото:МВД/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ атаковали Херсонскую область и Херсон из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и беспилотников. В регионе погибли три человека, еще восемь ранены.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram, Херсон российские оккупанты обстреливали девять раз. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

Среди раненых в результате обстрелов трое детей: мальчики 8 и 13 лет, а также 10-летняя девочка.

Видео дня

В пресс-службе МВД уточнили, что погибшие — члены одной семьи.

Там уточнили, что в результате уничтожены частные дома, гаражи, автомобили, магазины, повреждены административные здания, стоматологическая клиника, зерновой терминал, солнечные батареи, трубы газоснабжения, линии электропередач и водопровод.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X