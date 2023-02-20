РФ атаковала Херсонскую область: снаряды оккупантов попали в жилые дома, есть погибшие, среди раненых — трое детей 20 февраля, 11:49 Российские снаряды повредили жилые дома в населенных пунктах Херсонской области (Фото:МВД/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ атаковали Херсонскую область и Херсон из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и беспилотников. В регионе погибли три человека, еще восемь ранены.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram, Херсон российские оккупанты обстреливали девять раз. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

Среди раненых в результате обстрелов трое детей: мальчики 8 и 13 лет, а также 10-летняя девочка.

Видео дня

В пресс-службе МВД уточнили, что погибшие — члены одной семьи.

Там уточнили, что в результате уничтожены частные дома, гаражи, автомобили, магазины, повреждены административные здания, стоматологическая клиника, зерновой терминал, солнечные батареи, трубы газоснабжения, линии электропередач и водопровод.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область.

