Войска РФ выпустили кассетные боеприпасы по селу в Харьковской области: есть разрушения 6 сентября, 10:29 РФ применила кассетные боеприпасы против гражданских (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Утром в среду, 6 сентября, войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами населенный пункт в Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, пострадало село Новая Гнилица Чугуевского района.

В результате также поврежден частный жилой дом.

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Осколочное ранение получил 50-летний местный житель. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Войска РФ систематически обстреливают Харьковскую область. Из приграничных с РФ и оккупированными территориями районов проводят обязательную эвакуацию.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении россияне завершают подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливают украинские позиции из артиллерии и минометов. Украинская армия находится в обороне.