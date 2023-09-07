Войска РФ обстреляли Харьковскую область из боевых вертолетов, Никополь атаковали тяжелой артиллерией: есть раненые и разрушения 7 сентября, 09:42 Войска РФ систематически атакуют Харьковскую область (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Войска РФ обстреляли населенные пункты Харьковской области из боевых вертолетов. Ранения получил местный житель, повреждены дома.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

По его словам, в результате обстрела из боевого вертолета пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены девять частных жилых домов, гаражи и хозяйственные постройки.

Видео дня

В селе Глушковка Купянского района получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии 25-летний гражданский.

В селе Петропавловка Купянского района произошел пожар на поле.

В селе Синельниково Чугуевского района обстрелами повреждены три дома и хозяйственные постройки.

Также в ночь на 7 сентября армия РФ ударила по Никополю Днепропетровской области. Оккупанты направили на город тяжелую артиллерию, произведены около десяти выстрелов.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что последствия атаки выясняются. Погибших и пострадавших нет.

Также враг атаковал приграничные территории Сумской области. Ночью и утром 7 сентября было зафиксировано 40 взрывов. Под обстрелы попали Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады.