Войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и Градами: есть разрушения, два беспилотника удалось сбить 19 декабря, 08:36 По Днепропетровской области в результате вражеских атак есть разрушения жилого сектора (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 19 декабря, войска РФ атаковали Днепропетровскую области дронами-камикадзе, Градами и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, украинским военным удалось сбить два Шахеда над регионом.

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По Никопольскому району российские оккупанты выпустили более 60 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии.

Обстреляли города и села в трех громадах — Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть значительные разрушения.

В Красногригорьевской громаде повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, машины, линия электропередач и газопровод.

Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких населенных пунктах нет воды.

В Марганце войска РФ повредили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, школу искусств, админздание и лицей.

В ночь с 18 на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

На юге Украины вилам ПВО удалось сбить десять дронов-камикадзе, всего по стране — 30 из 35.

Украинская столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами Shahed. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили около 15 из них. ПВО работала также в Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы вСоломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.

В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. По предварительным данным, два человека пострадали.