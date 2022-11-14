Более 60 снарядов из Градов и артиллерии. Войска РФ атаковали один из районов Днепропетровской области

14 ноября, 08:51
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РФ продолжает наносить удары по населенным пунктам Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

РФ продолжает наносить удары по населенным пунктам Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 14 ноября, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, больше всего пострадали Марганецкая и Красногригорьевская громады.

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Российские оккупанты выпустили по населенным пунктам в это районе более 60 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.

В результате вражеских атак в Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию ​​водоканала. 45 тысяч семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды.

https://www.youtube.com/watch?v=3xTtfyp0cR4&t=139s

Российские снаряды также повредили здания и автомобили

Детали обстрелов выясняются.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. 9 ноября РФ ударила дронами-камикадзе по Днепру. Уничтожено логистическое предприятие, ранены четыре человека.

10 ноября пострадал Никополь.

12 ноября по Никопольскому району оккупанты выпустили более 50 снарядов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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