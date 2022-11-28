Войска РФ атаковали Днепропетровскую область: по Никопольскому району выпустили более 30 снарядов
Спасатели ежедневно ликвидируют последствия российских обстрелов (Фото:ГСЧС)
В ночь на понедельник, 28 ноября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, пострадал Никопольский район.
Российские оккупанты открывали огонь из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам региона — Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской.
В мирные населенные пункты прилетели более 30 вражеских снарядов.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Детали атак войск РФ выясняются.
В остальных районах было относительно спокойно.
Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.
26 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний подросток.
27 ноября РФ ударила по Кривому Рогу, был поврежден объект транспортной инфраструктуры.