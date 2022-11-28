Войска РФ атаковали Днепропетровскую область: по Никопольскому району выпустили более 30 снарядов 28 ноября, 08:36 Спасатели ежедневно ликвидируют последствия российских обстрелов (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 28 ноября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, пострадал Никопольский район.

Российские оккупанты открывали огонь из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам региона — Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской.

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В мирные населенные пункты прилетели более 30 вражеских снарядов.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Детали атак войск РФ выясняются.

В остальных районах было относительно спокойно.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

26 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний подросток.

27 ноября РФ ударила по Кривому Рогу, был поврежден объект транспортной инфраструктуры.