Войска РФ атаковали Днепропетровскую область: по Никопольскому району выпустили более 30 снарядов

28 ноября, 08:36
Поделиться:
Спасатели ежедневно ликвидируют последствия российских обстрелов (Фото:ГСЧС)

Спасатели ежедневно ликвидируют последствия российских обстрелов (Фото:ГСЧС)

В ночь на понедельник, 28 ноября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, пострадал Никопольский район.

Российские оккупанты открывали огонь из Градов и тяжелой артиллерии по трем громадам региона — Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской.

Видео дня

В мирные населенные пункты прилетели более 30 вражеских снарядов.

https://www.youtube.com/watch?v=huidqZyD78c

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Детали атак войск РФ выясняются.

В остальных районах было относительно спокойно.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области.

26 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний подросток.

27 ноября РФ ударила по Кривому Рогу, был поврежден объект транспортной инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X