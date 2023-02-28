Войска РФ атаковали Святогорск: снаряды попали в часть ГСЧС, погиб спасатель, еще четверо ранены

28 февраля, 10:26
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Российские оккупанты атаковали часть ГСЧС в Святогорске (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты атаковали часть ГСЧС в Святогорске (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В ночь на вторник, 28 февраля, войска РФ атаковали Святогорск Донецкой области, попав в часть ГСЧС. Погиб спасатель, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий», — подчеркнул глава ОВА.

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Он также уточнил, что за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак погиб житель Курахово, еще десять человек в регионе получили ранения.

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Ночью 27 февраля россияне атаковали Украину иранскими дронами Shahed. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных оккупантами. Также оккупанты обстреляли Запорожье, Мирноград в Донецкой области и Никополь Днепропетровской области.

https://www.youtube.com/watch?v=KQtyhEOA83M

В Хмельницком оккупанты ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки беспилотников, — двое погибли, трое госпитализированы с ранениями.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область ГСЧС Святогорск Война России против Украины

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