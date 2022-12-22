Войска РФ обстреляли Часов Яр в Донецкой области из РСЗО: повреждены жилые дома, есть жертвы

22 декабря, 14:43
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Спасатели ликвидируют последствий ударов РФ по украинским городам (Фото:ГСЧС)

Спасатели ликвидируют последствий ударов РФ по украинским городам (Фото:ГСЧС)

Днем в четверг, 22 декабря, войска РФ ударили по Часовому Яру в Донецкой области из РСЗО.

Об этом сообщил замглавы Офис президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки погиб человек, еще двое получили ранения.

Снаряды российских оккупантов повредили многоквартирные дома.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=kf02tuFgohM

На месте работают экстренные службы.

Другие детали обстрела пока не сообщаются.

Войска РФ обстреливают Часов Яр не впервые. 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу, были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома. Жертвами вражеского удара стали 46 человек.

3 октября российские оккупанты обстреляли общежитие учебного заведения в населенном пункте.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Война России против Украины Часов Яр

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