Войска РФ обстреляли центр Херсона из Градов, Краматорск атаковали ракетами

31 июля, 09:56
Поделиться:
Армия РФ обстреляла Херсон из Градов (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Армия РФ обстреляла Херсон из Градов (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Утром в понедельник, 31 июля, войска РФ обстреляли центр Херсона из РСЗО Град.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram, погиб сотрудник городского коммунального предприятия. Мужчина погиб на месте от полученных ранений.

Видео дня

Двое сотрудников ранены, они получили контузии в результате обстрела РФ.

Мужчин госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.

В ночь на 31 июля российские оккупанты также обстреляли ракетами промзону Краматорска.

Мэр города Александр Гончаренко отметил, что обошлось без пострадавших. Последствия атаки выясняются.

Читайте также:
Россияне ударили по Харькову ракетами С-300 — подробности ночной атаки

Также армия РФ за минувшие сутки наносила удары по Николаевской и Харьковской областям.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты наносили артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской громады дважды 30 июля. В результате обстрелов ранена 84-летняя женщина. Поврежден жилой дом и сельхозтехника.

Около полуночи противник обстрелял ракетами С-300 Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Произошли пожары. Ранен охранник.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в пгт Большой Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в частный дом и гараж. Обошлось без пострадавших.

Также под вражескими обстрелами находились населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В Волчанске повреждены 4 жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина. В селе Тимофеевка Богодуховского района россияне сбросили с дрона две гранаты.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Краматорск Херсон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X