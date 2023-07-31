Войска РФ обстреляли центр Херсона из Градов, Краматорск атаковали ракетами 31 июля, 09:56 Армия РФ обстреляла Херсон из Градов (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Утром в понедельник, 31 июля, войска РФ обстреляли центр Херсона из РСЗО Град.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram, погиб сотрудник городского коммунального предприятия. Мужчина погиб на месте от полученных ранений.

Видео дня

Двое сотрудников ранены, они получили контузии в результате обстрела РФ.

Мужчин госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.

В ночь на 31 июля российские оккупанты также обстреляли ракетами промзону Краматорска.

Мэр города Александр Гончаренко отметил, что обошлось без пострадавших. Последствия атаки выясняются.

Также армия РФ за минувшие сутки наносила удары по Николаевской и Харьковской областям.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты наносили артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской громады дважды 30 июля. В результате обстрелов ранена 84-летняя женщина. Поврежден жилой дом и сельхозтехника.

Около полуночи противник обстрелял ракетами С-300 Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Произошли пожары. Ранен охранник.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в пгт Большой Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в частный дом и гараж. Обошлось без пострадавших.

Также под вражескими обстрелами находились населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В Волчанске повреждены 4 жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина. В селе Тимофеевка Богодуховского района россияне сбросили с дрона две гранаты.