«С Орешником не сложилось». РФ может планировать новые испытания ракеты Буревестник: почему сейчас и что это за «грязная бомба» — Свитан
Вероятный вид 9М730 «Буревестник» и ТПК к ней (Фото: Defense Express)
Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал в эфире Radio NV, что российский диктатор Владимир Путин хочет в очередной раз потрясти ядерной дубинкой и РФ может попытаться снова испытать крылатую ракету с ядерным двигателем Буревестник. Предыдущие 13 испытаний этой ракеты были неудачными.
Роман Свитан
Не получается у него [Путина] с Орешником, не сложилося, как и со всеми остальными кокошниками, которые он в последнее время презентовал. Даже Сармат со стола не сошел, из семи пусков только шесть [ракет] взорвались, а седьмая ракета, которая запустилась, непонятно куда улетела, до сих пор ищут.