Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал в эфире Radio NV , что российский диктатор Владимир Путин хочет в очередной раз потрясти ядерной дубинкой и РФ может попытаться снова испытать крылатую ракету с ядерным двигателем Буревестник . Предыдущие 13 испытаний этой ракеты были неудачными.

Не получается у него [Путина] с Орешником, не сложилося, как и со всеми остальными кокошниками, которые он в последнее время презентовал. Даже Сармат со стола не сошел, из семи пусков только шесть [ракет] взорвались, а седьмая ракета, которая запустилась, непонятно куда улетела, до сих пор ищут.