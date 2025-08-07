«С Орешником не сложилось». РФ может планировать новые испытания ракеты Буревестник: почему сейчас и что это за «грязная бомба» — Свитан

7 августа, 13:45
Поделиться:
Вероятный вид 9М730 «Буревестник» и ТПК к ней (Фото: Defense Express)

Вероятный вид 9М730 «Буревестник» и ТПК к ней (Фото: Defense Express)

Автор: Павел Новиков

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал в эфире Radio NV, что российский диктатор Владимир Путин хочет в очередной раз потрясти ядерной дубинкой и РФ может попытаться снова испытать крылатую ракету с ядерным двигателем Буревестник. Предыдущие 13 испытаний этой ракеты были неудачными.

Роман Свитан

военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Не получается у него [Путина] с Орешником, не сложилося, как и со всеми остальными кокошниками, которые он в последнее время презентовал. Даже Сармат со стола не сошел, из семи пусков только шесть [ракет] взорвались, а седьмая ракета, которая запустилась, непонятно куда улетела, до сих пор ищут.

Реклама

Теги:   Владимир Путин Дональд Трамп Война России против Украины Радио NV Буревестник ракета ракета Орешник

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies