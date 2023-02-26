Обстреляли четыре общины. Оккупанты нанесли более 70 ударов по Сумской области из минометов и артиллерии
Обстрелянные дома Сумской области (Фото:Сумская ОВА/Telegram)
В течение 26 февраля российские захватчики 76 раз обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии. В результате обстрела пострадал один гражданский человек.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Во вражеский огонь попали Белопольская, Глуховская, Новослободская и Хотинская общины.
В селе Горки Новослободской общины повреждены 5 жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач.
В населенном пункте Строительное Глуховской общины изуродованы 6 домов, уничтожен частный магазин.