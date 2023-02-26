Обстреляли четыре общины. Оккупанты нанесли более 70 ударов по Сумской области из минометов и артиллерии

26 февраля, 21:37
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Обстрелянные дома Сумской области (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Обстрелянные дома Сумской области (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

В течение 26 февраля российские захватчики 76 раз обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии. В результате обстрела пострадал один гражданский человек.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Во вражеский огонь попали Белопольская, Глуховская, Новослободская и Хотинская общины.

В селе Горки Новослободской общины повреждены 5 жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач.

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В населенном пункте Строительное Глуховской общины изуродованы 6 домов, уничтожен частный магазин.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Сумская область Минометный обстрел Артиллерийский удар Война России против Украины

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